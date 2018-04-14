التصريح بدفن جثث 3 سيدات ضحايا حادث ميكروباص بالصف

صرحت نيابة الصف بجنوب الجيزة، بدفن جثث 3 سيدات ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمنطقة الصف.



استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ15 مصابا فى الحادث، وطلبت التقرير الطبى الخاص بهم؛ لإرفاقه بملف التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن سائق السيارة الميكروباص كان يسير بسرعة عالية، متخطيا السرعات القانونية، وفي أثناء ذلك فوجئ بسيارة أمامه فحاول تفاديها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، وتأرجحت السيارة يمينا ويسارا إلى أن انقلبت على جانب الطريق.



وكان 3 سيدات لقين مصرعهن، وأصيب 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من أسيوط ومتجه إلى القاهرة.



