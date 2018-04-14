روسيا: نحن على اتصال دائم مع التحالف الثلاثى بشأن الضربة الجوية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو على اتصال دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بشأن الضربة الأخيرة ضد سوريا.



وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، فى مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت» الروسية: «نحن لا نعلق على طبيعة الاتصال والعمل الذى نقوم به من خلال القنوات الدبلوماسية، وهذا ينطبق أيضًا على أشكال التواصل المختلفة مع ممثلى الدول التي وجهت ضربة قاسية في سوريا، لكننى أؤكد لكم أننا على اتصال ونستمر فى التواصل مع الجميع».



وأوضح «ريابكوف»، أن هذه الاتصالات تتعلق أيضًا بالتفاعل بين الجيش الروسى والولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».



وتعرضت سوريا فجر اليوم لقصف صاروخى شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، ردًا على هجوم بالسلاح الكيماوى -تنسبه القوى الغربية للحكومة السورية وتنفى موسكو ودمشق وقوعه- على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

