القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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04:57 ص

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انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

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بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
الثقافة
السبت 14/أبريل/2018 - 03:14 م

«إينكا والرمق الأخير».. رواية جديدة عن مؤسسة أوطان

«إينكا والرمق الأخير»..
ايهاب مصطفى
dostor.org/2128457

صدر عن مؤسسة «أوطان» الثقافية، ضمن سلسلة إبداعات الرواية العربية، رواية «إينكا والرمق الأخير» للروائي العراقي محمود جاسم النجار.

تشتغل عتبة العنوان في رواية «إينكا والرمق الأخير» على فضاء أنثوي يمتزج بمرارة الفقد والضياع، ويحتشد النص الروائي بشخصيات من جنسيات مختلفة عراقية: صلاح بطل الرواية، مصطفى صديقه، رشيد، إبراهيم، ثامر، دكتور بهاء، آزاد، غانم، محمد الأسمر، أسامة، حسن، ولبنانية: مكي، ومغربية: سُكينة، وأوكرانية: إينكا حبيبة البطل، وسفتيلانا، وهولندية: هندريكا، دكتور بيتر، وألبرت، روزينا وكذلك من أفغانستان وأرمينيا.

ويتسع الفضاء المكاني في الرواية ليشمل عدة مدن عربية وأوربية: العراق، الأردن، لبنان، هولندا، أوكرانيا، أرمينيا، كما يعتمد الراوي على وصف الطبيعة والأماكن والناس في هذه البلدان، وتختص الأماكن المغلقة بالأحداث المهمة: مستشفى الأمراض العقلية بلاهاي، حيث قضى البطل صلاح فترة مرضه، وكذلك الشقق والفنادق والمكاتب والمحلات والمقاهي والقطارات والطائرات وغيرها.

يتتبع الروائي رحلة البطل صلاح مهاجرًا من العراق إلى أوروبا، فرارًا من ويلات الحرب وميراث الاستبداد وخيانة السياسيين ونفاق المثقفين، مع كل الصعوبات والمعاناة والمشاق والمآسي التي تعرض لها، لكي يحصل على حق اللجوء السياسي في هولندا.

وينعطف إلى سرد قصة الحب الوحيدة والحقيقية بين البطل العراقي صلاح والأوكرانية إينكا، ذلك الملاذ والملجأ الروحي والإنساني الذي احتضنه في غربته العصيبة، من خلال وصف تلك العلاقة، وقد عرضها في حيز نفسي عاطفي بصري من خلال لغة شعرية وفنية راقية.

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