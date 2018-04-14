موسكو: العدوان الثلاثى على سوريا هدفه عرقلة بعثة التفتيش

قال وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ترى أن هدف الضربة الأمريكية على سوريا، كان عرقلة عمل مفتشى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق.



وأكدت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن ضربات واشنطن وحلفائها على سوريا شنت في وقت يواصل فيه الجيش السوري، التقدم ضد مواقع تنظيمي "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة".



وأشارت الخارجية إلى أن الضربة على سوريا، لم تسفر عن إصابة مواطنين روس، بحسب معلومات من السفارة في دمشق، كما دعت إلى وقف الأعمال الخطيرة لزعماء الغرب، التي تهدف لتقويض الاتفاقيات.

