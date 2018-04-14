تأجيل طعن «الشافعى» على حبسها فى الاستيلاء على 48 مليون جنيه

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، وآخرين، في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه، من شركة النصر للاستيراد والتصدير لـ9 يونيو.



كانت محكمة الجنايات، قضت بمعاقبة منى الشافعي، بالسجن 10 سنوات، وتغريمها 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضًا معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.



كانت نيابة الأموال العامة العليا، ألقت القبض على "الشافعي"، وعلى منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة، والبنك الأهلي.