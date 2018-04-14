محافظ البحيرة: شراء 2200 شهادة «أمان» لعمال النظافة

أعلنت نادية عبده، محافظ البحيرة، أن عمال النظافة بالمحافظة، وقعوا علي شهادة "أمان" بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، بواقع عدد ٢٢٠٠ شهادة فئة ٥٠٠ جنيه، علي نفقة المحافظة، إيمانًا منها بدور عمال النظافة، وتكليلًا لهم لما يبذلوه من جهد.



وأكدت، أن الفكرة الأساسية من شهادة أمان هي أن عددًا كبيرًا من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة، ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعًا من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضحت، أن شراء شهادة أمان متاح لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة، حتى إذا كان المواطن موظفًا في الحكومة أو القطاع الخاص، سواء أكان مؤمنًا عليه، أم خارج تغطية التأمينات الاجتماعية، وسواء أكان غنيًا أم فقيرًا.



وفى نفس السياق وجهت المهندسة محافظ البحيرة، الدعوة لجميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت، للاستفادة من المميزات التى تمنحها شهادة أمان للمصريين، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر، وتحقيق أهداف ورؤية مصر فى التنمية المستدامة.



وأكدت محافظ البحيرة، أنه جارٍ التنسيق مع كل المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة، بحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولى تلك البنوك، لإصدار شهادات أمان لهم، مشيرة إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين فى قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك، ليتم دخولهم المنظومة.



يذكر أن محافظ البحيرة قد قامت بتوزيع 300 شهادة على ذوى الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة للعاملين بمشروع النظافة وعلى تلك الفئات.



وكان الرئيس السيسى وجه بضرورة إنشاء نظام تأمينى يضمن الحماية التأمينية على المواطن البسيط والحرفى، حيث تم طرح نظام شهادة أمان من خلال بنوك "الأهلى - مصر - القاهرة - التنمية الزراعية" للتأمين على تلك الفئات، وقامت تلك البنوك بإصدار شهادة أمان التى تمنح صاحبها مزايا تأمينية لتغطية الوفاة الناتجة عن أى سبب، والوفاة الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى عائدها المادى الذى يبلغ 16 % سنويًا.



