«إفريقيا انتليجينس»: وساطة عربية فى مفاوضات سد النهضة المقبلة

أكد موقع "إفريقيا انتليجينس" الاستخباراتى الأمريكى، أن الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة والمقررة في 20 و21 أبريل الجارى بالقاهرة ستشهد وساطة عربية وأخرى أمريكية، وأوضح التقرير أن الإمارات تحاول تحقيق تقارب مع أديس أبابا، وتلعب دور الوساطة في الأزمة بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة.



وقال التقرير الاستخباراتي إنه ربما تشهد المفاوضات المقبلة نتائج إيجابية، حيث إن القاهرة ليست بصدد تصعيد الخلاف، فقبل اجتماع الخرطوم الأخير، هنأ الرئيس المصرى السيسى رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد على منصبه، وأكد رغبته فى الحفاظ على علاقات جيدة مع إثيوبيا.



وعلقت صحيفة «واشنطن بوست» على استئناف المفاوضات حول سد النهضة الأسبوع المقبل ستشهد متابعة وتقديم التقرير الاستهلالى وسيناريوهات مختلفة يتم من خلالها ملء الخزان حسب حالة الفيضان أو الجفاف في النهر، والتى تأخذ فى الاعتبار المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا.



ومن القضايا المطروحة تأثير سد النهضة على ملوحة التربة فى دلتا النيل بمصر، والتأثير على الزراعات والأراضي المروية من مياه النيل فى دول المصب.



وأوضحت الصحيفة أن إعلان وزير الخارجية المصرى لاستضافة القاهرة جولة جديدة من المباحثات يؤكد أن مصر لا تزال ملتزمة ببنود اتفاق إعلان المبادئ، الذى يعتبر الوثيقة الرسمية الوحيدة التى تحكم العلاقة مع إثيوبيا حول سد النهضة، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون فى الملء الأول وإدارة السد، على أن تستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين والذي يتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط العريضة وقواعد الملء والتى ستشمل عدة سيناريوهات بالتوازى مع عملية بناء السد.



وأشارت الصحيفة إلى أن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية والرى وقادة المخابرات للدول الثلاث فى القاهرة سيدفع بإنجاز المزيد من الخطوات التى تعمل على تهدئة المخاوف، وخاصة حول الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل الذي يجب أن يناقش وفقًا لآلية مشتركة.

