صلاح حسب الله: إسرائيل المستفيد الأول مما يحدث بسوريا

أعرب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب «الحرية»، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، عن أسفه الشديد من استخدام القوة لحل الأزمة السورية، مشيدا بالموقف المصرى الذى أعربت فيه مصر عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.



وقال «حسب الله»، فى بيان له أصدره اليوم، رفضه القاطع استخدام أي أسلحة محرمة دوليا على الأراضى السورية، مطالبا بإجراء تحقيق دولى شفاف فى هذا الشأن وفقا للآليات والمرجعيات الدولية، مطالبا القمة العربية بالرياض بأن تتخذ موقفا موحدا للتضامن مع الشعب السورى الشقيق، فى سبيل تحقيق تطلعاته للعيش فى أمان واستقرار، والحفاظ على مقدراته الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه.



وأكد أن المستفيد الأول من الأوضاع الراهنة والمؤسفة داخل سوريا هو الكيان الإسرائيلى، ولا بد أن تبذل الدول العربية المزيد من الجهود للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية.

