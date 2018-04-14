غدًا.. جامعة سوهاج تستضيف الملتقى العلمى الأول لشباب العلميين

تستضيف جامعة سوهاج، مساء غد الأحد، الملتقى العلمي الأول لشباب العلميين، الذي تنظمه نقابة المهن العلمية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في السادسة مساء، بالقاعة الزجاجية في الحرم الجامعي.



وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب عام العلميين بجمهورية مصرالعربية، إن الملتقى يهدف إلى عرض النماذج المتميزة والناجحة للعلميين من أبناء المحافظة، الذين شغلوا مناصب في قطاع التنمية المختلفة سواء الصناعية، الزراعية، الصحية أو الخدمية، بهدف تبادل الخبرات بينهم وبين طلاب كلية العلوم لتعريفهم بفرص العمل المتاحة لهم في المستقبل.



وأضاف الدكتور تيتو حبيب، بعلوم سوهاج ونقيب العلميين بالمحافظة، أن ملتقى العلميين يناقش عددا من المحاور ودور العلميين في مجالات متعددة كالتعليم والبحث العلمي، قطاع الصحة والدواء والرقابة والجودة وضبط المعايير، والكشف والتعدين والثروة المعدنية، الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا، الزراعة وإنتاج الغذاء، والبترول والكهرباء والطاقة النووية وغيرها من المجالات.



