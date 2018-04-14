القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 02:54 م

تأجيل محاكمة متهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2128424

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد سيد نجم، لتعديه على ضباط قسم 15 مايو، على حكم سجنه غيابيًا 6 سنوات ونصف لجلسة 18 يونيو لسماع مرافعة الدفاع.

أسندت النيابة العامة للمتهم، الذى كان واحدًا من 11 متهمًا باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وهم عقيد الشرطة محمد عثمان، والرائد أحمد نزيه، والملازم مبروك جمعة، والنقيبان مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة، مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.

ونسبت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك فى تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

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