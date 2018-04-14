المحكمة العسكرية تؤجل إعادة محاكمة 19 متهمًا فى «عنف المنيا»

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا، عقب أحداث العنف التى أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة لـ18 أبريل، لاستكمال المرافعة.



وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوى، تم علي أثرها تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم، من بينها التحريض على العنف، وتخريب منشآت عامة، والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة.



