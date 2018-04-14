مريض نفسى يُشعل النيران فى شقته بالعمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم العمرانية.



تلقى قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة، وبالانتقال والتحرى تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، وبسؤال مالكها اتهم نجله محمد، 38 سنة، مريض نفسى، بإشعال النيران عمدًا بالشقة محل سكنهم، حال تواجده بمفرده، وأضاف أنه يعالج نفسيًا، وبسؤاله قرر أنه أقدم على حرق الشقة، بسبب سوء معاملة والده له.



تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.