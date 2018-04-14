تأجيل محاكمة معاون مباحث «أبوالنمرس» بتهمة قتل مواطن بالجيزة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، بقتل مواطن بالجيزة لجلسة 16 أبريل الجارى، لسماع الشهود.



صدر القرار برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى، وعضوية المستشارين عادل عبدالهادى، ومحمد الحسينى، وأمانة سر، وجيه أديب، وأبوبكر طه.



نسبت النيابة العامة إلى المتهم أحمد عباس محمد البطران، محبوس، 25 سنة، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، قتل شريف أبوبكر حسين محرم، عمدًا بأن استهدفه بسلاحه النارى (طبنجة) المسلم إليه من جهة عمله، وأطلق عليه 6 طلقات أودت بحياته.