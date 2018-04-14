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حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 01:55 م

إخلاء سبيل عصابة الآثار المزيفة فى حلوان بكفالة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2128332

أخلت نيابة حلوان الجزئية، سبيل صاحب شركة، و3 سائقين، متهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، وعرضها للبيع، بحلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على صاحب شركة، و3 سائقين، لتكوينهم فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية، وعرضها للبيع، بحلوان.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، معلومات تفيد بقيام كل من: "أحمد.م.س" وشهرته " أحمد.سليم " 34 سنة، صاحب شركة، و"أحمد. م.م" 39 سنة، سائق، مسجل خطر، سرقات عامة، والسابق اتهامه في 11 قضية، آخرها القضية رقم 34694 لسنة 2006 حلوان، "مخدرات"، و"مؤمن. س. م" 35 سنة، سائق، و"إسلام.أ.ع، 26 سنة، سائق، لتكوينهم فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع.

وعقب تقنين الجراءات وبمداهمة منازلهم، عُثر بحوزتهم على 28 تمثالا حجريا "أحجاما مختلفة"، و4 قطع نحاس مذهبة، وصندوق خشبي بداخله 5 كتب بعنوان "عدة كاهن"، وجميعها غير أثرية "مقلدين"، و11 رزمة ورق أعلى كل منها وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار "جميعهم مزيفين"، وطبنجة صوت تركي الصنع "بحوزة الأول"، ومبلغ 1500 دولار، وسيارتين جيب سوداء، وسيارة جيلي حمراء.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين الراغبين في شراء قطع أثرية عقب استدراجهم، وعرض المضبوطات عليهم وايهامهم بأنها أثرية "على خلاف الحقيقة"، وأضاف الأول بحيازته للطبنجة الصوت بقصد إيهام ضحياه بكونه مستشارا، والسيارات المضبوطة لتسهيل تنقلاتهم.

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