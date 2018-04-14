مركز الإبداع الفنى بدمنهور يحتفل بيوم اليتيم

نظم مركز الإبداع الفني بدمنهور، احتفالية، بمشاركة أطفال من طلبة التعليم الأزهري ودار مار جرجس وجمعية الرجاء القبطية برشيد لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، ونواب مجلس الشعب، وكوكبة من القيادات التنفيذية والثقافية والدينية بالمحافظة.



بدأ الحفل بالسلام الوطنى، تلاه عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» بمشاركة شباب روتارى دمنهور مع شباب المركز، تلى ذلك فقرة البهلوان، ثم توزيع الماسكات «الأشخاص المتنكرة»، والهدايا على الأطفال والصورة التذكارية مع الضيوف، بجانب عقد مجموعة من الورش كالرسم على الوجه وورش الفوم.



وأشادت محافظ البحيرة خلال كلمتها بأوبريت «الليلة الكبيرة»، وحسن تنظيم المركز ليوم اليتيم وتنوع الفقرات.