إطلاق فعاليات مبادرة «من أجلك» بجامعة دمياط

أطلقت جامعة دمياط، ثانى فعاليات مبادرة «من أجلك» للتوعية البيئية ورفع الوعي البيئي لدى الشباب وطلاب الجامعات، لخلق جيل واع بالقضايا البيئية.



وتنطلق المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، حيث قام المشاركون في المبادرة بتفقد مدينة دمياط للأثاث، التى تضم 1492 ورشة ومجمع تجارى وفندق وهايبر ومول تجارى على مساحة 331 فدان، وتهدف إلى الارتقاء بصناعة وتطوير الأثاث بدمياط، وتهدف إلى خلق جيل من المصممين قادر على الابتكار وتأهيل العاملين وصناع الأثاث وتدريبهم على أحدث برامج تصنيع الأثاث، حيث يضم المركز التكنولوجى للأثاث، التابع لوزارة التجارة والصناعة، معامل لقياس الجودة وماكينات تنفيذ نماذج أولية لتطوير المنتجات وماكينات الليزر وماكينات cnc.



وخلال الزيارة، ناقش طلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، المهندسين بالمركز التكنولوجي، كيفية تطوير تصميم برامج صناعة الأثاث بدمياط، ومدى استفادة الخريجين من المركز، حيث سيتم تنفيذ تدريب صيفى لطلبة كلية الفنون التطبيقة بالمركز، وانتهت الزيارة بتقديم باقات الورد للمسؤلين عن المركز التكنولوجى، تعبيرًا عن سعادة الجميع بالحلم الذى أصبح حقيقة.