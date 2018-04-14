القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 01:43 م

حبس سمسار وعشيقته لاتهامهما بقتل طفل بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي
dostor.org/2128305

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سمسار عقارات، وعشيقته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طفلها أثناء ممارسة الرذيلة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزة أول، مستشفى مار مرقص "خاص" بوصول طفل مجهول يبلغ من العمر حوالي 6 شهور، صحبة أحد الأشخاص مصاب بكدمات، وسحجات بالرأس، وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة م. ح. ا، 32 سنة، سمسار عقارات، السابق اتهامه في 7 قضايا "تبديد - سرقة تيار كهربائي".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة ج.ع.ع، 40 سنه، ربة منزل، وقاما بالاتفاق فيما بينهما علي إستئجار إحدي الشقق بشارع صلاح الدين شعبان منطقة ميامي دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لممارسة الرذيلة، وبصحبتها طفلها ف.م.س، يبلغ من العمر 6 أشهر، وأثناء ممارسة الرذيلة قام الطفل بالبكاء الأمر الذي أثار حفيظته فقام بالتعدي على الطفل بالضرب على رأسه أكثر من مرة محاولًا إسكاته فسقط الطفل مغشيًا عليه، فقام بنقله للمستشفى المشار إليها لإسعافه وفور علمه بوفاته "فر هاربًا"، تم ضبط والدة الطفل، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهم

وأضافت، بأن المجني عليه من طليقها م. س. م، 41 سنة، عامل رخام، مقيم شارع محمود محجوب، دائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

موضوعات متعلقة

حبس «طبيب أسنان» قتل موظفًا وقطع جثته بالإسكندرية

حبس قاتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

حبس تاجر بالإسكندرية قتل مُدرِّسًا لسرقة إيصالات أمانة

حبس طالبة قتلت زميلتها للخلافات على أعمال النظافة بالإسكندرية

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ 6 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ اسبوع

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

الآن

كيف تناولت الصحف العربية العدوان الثلاثى على سوريا؟

محللون يكشفون سر الضربة المحدودة على سوريا

أول رد من «دفاع النواب» على الضربة الثلاثية لسوريا

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

الأكثر قراءة

بالأسماء.. قائمة شرف شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

أول صورة للمجند محمود عماد شهيد الهجوم الإرهابى بسيناء

ننشر صورة الملازم أول وليد صديق أحد شهداء سيناء

ألبومات الصور

مركز الإبداع الفنى بدمنهور يحتفل بيوم اليتيم

إطلاق فعاليات مبادرة «من أجلك» بجامعة دمياط

«سكرتير عام المنوفية» يعلن البدء الفعلي لنقل مقلب أبوخريطة

أزهر جنوب سيناء تطلق «دوت نت» لمعلمى الحاسب الآلى

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

بالأسماء.. قائمة شرف شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

أول صورة للمجند محمود عماد شهيد الهجوم الإرهابى بسيناء

ننشر صورة الملازم أول وليد صديق أحد شهداء سيناء

كشكول

تعرف على أبرز أسئلة نواب البرلمان لوزير التعليم بشأن النظام الجديد

غدا.. مؤتمر "آفاق جديدة فى البحوث الصيدلية" بجامعة الزقازيق

نكشف تفاصيل الأزمة بين معلميين ونقابة المهن التعليمية

جابر نصار: ستبقى سوريا وستعود العراق وليبيا وفلسطين

متحدث جامعة الأزهر: تنامي الكراهية الدينية يُهدِّد البشرية جمعاء

الأمصار

السيسي يصل إلى الدمام للمشاركة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية

الكويت تحفظ الأثار بدفنها في الرمال

ألمانيا ترفض المشاركة في العملية العسكرية بسوريا

بالمواعيد.. وصول رؤساء الدول للمشاركة في القمة العربية بالسعودية

السبسي يتوجه إلى القمة العربية بالرياض

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك