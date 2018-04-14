حبس سمسار وعشيقته لاتهامهما بقتل طفل بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سمسار عقارات، وعشيقته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل طفلها أثناء ممارسة الرذيلة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزة أول، مستشفى مار مرقص "خاص" بوصول طفل مجهول يبلغ من العمر حوالي 6 شهور، صحبة أحد الأشخاص مصاب بكدمات، وسحجات بالرأس، وتوفى عقب وصوله.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة م. ح. ا، 32 سنة، سمسار عقارات، السابق اتهامه في 7 قضايا "تبديد - سرقة تيار كهربائي".



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة ج.ع.ع، 40 سنه، ربة منزل، وقاما بالاتفاق فيما بينهما علي إستئجار إحدي الشقق بشارع صلاح الدين شعبان منطقة ميامي دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لممارسة الرذيلة، وبصحبتها طفلها ف.م.س، يبلغ من العمر 6 أشهر، وأثناء ممارسة الرذيلة قام الطفل بالبكاء الأمر الذي أثار حفيظته فقام بالتعدي على الطفل بالضرب على رأسه أكثر من مرة محاولًا إسكاته فسقط الطفل مغشيًا عليه، فقام بنقله للمستشفى المشار إليها لإسعافه وفور علمه بوفاته "فر هاربًا"، تم ضبط والدة الطفل، وبمواجهتها أقرت بما جاء بأقوال المتهم



وأضافت، بأن المجني عليه من طليقها م. س. م، 41 سنة، عامل رخام، مقيم شارع محمود محجوب، دائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



