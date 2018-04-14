القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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فن
السبت 14/أبريل/2018 - 01:42 م

3 جوائز لـ«الهضبة» في الميما ميوزيك أورد.. ولطيفة أفضل مطربة

عمرو دياب
عمرو دياب
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2128303

يستعد نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى لتسلم جوائزهم فى مسابقة جوائز «الميما ميوزيك»، فى السابع من مايو المقبل، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بعد أن أعلنت الشركة المنظمة للمسابقة أسماء الفائزين بالجائزة هذا العام، عقب انتهاء لجنة التحكيم، المكونة من الموسيقار هانى مهنى والملحن سامى الحفناوى والشاعر نادر عبدالله، من عملها.

حيث جاءت الجوائز على النحو التالى، فقد فاز الهضبة عمرو دياب بجائزة أفضل مطرب فى مصر والوطن العربى، كما فازت لطيفة بجائزة أفضل مطربة، وحصل مصطفى حجاج على أفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، وذهبت جائزة أفضل مطرب صاعد محمد الشرنوبي ورنا سماحة.

وذهبت جوائز شرف المهرجان لكل من الملحن محمد ضياء والشاعر محمد حسن والمطرب إيهاب توفيق،
ويتسلم جوائز MEMA TALENT كل من المطربة اللبنانية كارول سماحة، والملحن المصرى عصام كاريكا.

وستذهب جوائز MEMA التشجيعية لكل من الملحن محمد سعد، وزهير بهوي، رائد موسيقى البوب العربى، والمطربة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة النجم عاصى الحلانى، والمطرب السعودى محمد السهلي.

وحصل على جائزة أفضل مطرب شرقى أوكا وأورتيجا، وشيرين يحيى كأفضل مطربة شرقية، وعمرو مصطفى كأفضل ملحن، وأسامة الهندي كأفضل موزع موسيقى، وخالد تاج الدين كأفضل شاعر، وروتانا كافضل شركة منتجة، بينما حصل كليب «3 دقات» لأبو ويسرا على جائزة أفضل كليب، ومريم أبوعوف كاحسن مخرج كليبات.

وفازت أغنية برج الحوت لعمرو دياب بجائزة أفضل أغنية لعام 2017.

وأغنية «شو حلو» لزياد بارجي كأفضل أغنية فى فيلم، وأفضل أغنية سينجل «بقينا خايفين» لساندرا ونغم، وأفضل ألبوم «معدى الناس» لعمرو دياب، وأفضل فرقة مسار إجبارى.

ونجح تامر حسنى وإليسا فى الحصول على جائزة وحيدة هى أفضل دويتو عن «ورا الشبابيك»، وأفضل مهندس صوت هاني محروس، وأفضل منظم وليد منصور، وأفضل مصمم صوت وليد الحريرى، وحصلت إذاعة راديو 9090 على أفضل جائزة راديو فى عام 2017.

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