«تعليم أسوان» تناقش بروتوكول تعاون مع مكتب تسويق الجامعة

استقبل مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمكتبه، اليوم السبت، كلًا من حسن حافظ، مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار بجامعة أسوان "تايكو أسوان"، والعطار على محمد، مدير مكتب براءة الاختراع بجامعة أسوان، لمناقشة بروتوكول التعاون المشترك بين مكتب تسويق التكنولوجيا بالجامعة والوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية.



جاء ذلك بهدف تبنى مشروعات طلبة وطالبات التعليم الفنى والعام بأسوان، ودعمها من خلال إشراكهم فى المسابقات القومية والمحلية، بحضور كل من محمود رزق، مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، وجواهر فؤاد، مسئول ريادة الأعمال بالوحدة.