الإثنين.. استئناف تصوير «30 ليلة وليلة» فى المنصورية

تستأنف أسرة مسلسل «30 ليلة وليلة»، الإثنين المقبل، تصوير مشاهد العمل في منطقة المنصورية، باللوكيشن الرئيسي للعمل، استعدادًا لطرحه في موسم الدراما الرمضاني لهذا العام.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى اجتماعى من خلال 30 حلقة منفصلة، حيث يستعرض السلبيات التى طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة.



«30 ليلة وليلة»، قصة وإنتاج بلال صبرى، ويشارك البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، وضيوف الشرف، منهم: ريم البارودى، نيرمين ماهر، حسام داغر، إيمان السيد، وماهى نور، وإخراج إبرام نشأت.