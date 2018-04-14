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السبت 14/أبريل/2018 - 01:38 م

الآثار تحيل واقعة سرقة حشوات نحاسية من باب مسجد أبوبكر مزهر للتحقيق

الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري
أ ش أ
dostor.org/2128294

أحال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عملية اختفاء أجزاء صغيرة من الحشوة النحاسية من الباب الرئيسى لمسجد أبوبكر مزهر الأثرى بحارة برجوان بمنطقة الجمالية إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

وأوضح وزيرى، فى تصريح له اليوم السبت، أنه تمت إحالة الواقعة يوم الأربعاء الماضي عقب اكتشاف مفتشي آثار الجمالية اختفاء ثلاثة أجزاء من الحشوة النحاسية لباب المسجد والتى يبلغ حجمها حوالي 25 في 10 سنتيمترات أثناء أعمال توثيق وتسجيل الآثار المنقولة بالمسجد، مشيرا إلى أنهم قاموا على الفور بعمل محضر بالواقعة وإرسالها للأمين العام للمجلس الذي قام بدوره بإحالة الأمر إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومعرفة سبب الاختفاء ومعاقبة المتسبب.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بأعمال توثيق وتسجيل الآثار المنقولة داخل المسجد وجميع المساجد الأثرية للحفاظ عليها، مؤكدًا أنه تم بالفعل تسجيل وتوثيق العديد من المشكاوات والمنابر وكراسي المصحف في بعض المساجد الأثرية.

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