القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
فن
السبت 14/أبريل/2018 - 01:34 م

مجد القاسم: سوريا تحتاج إلى مساندة حقيقية

المطرب السورى مجد
المطرب السورى مجد القاسم
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2128291

قال المطرب السورى مجد القاسم إنه يمر بأصعب حالاته فى الوقت الحالى، وإن قلبه يعتصر ألمًا على سوريا وشعبها، منددًا بالعدوان الثلاثى من أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: ما أشبه الليلة بالبارحة، فالأمريكان يحاولون السيطرة على العالم من خلال الادعاءات الكاذبة للتدخل فى شئون البلاد العربية، ويذكرنى هذا العدوان بالعدوان الثلاثى على مصر، وتدمير الأمريكيين للعراق.

وأكد «القاسم» أن هناك اتصالات بشكل موسع بينه وبين عدد من الفنانين والمطربين السوريين فى مصر وخارج مصر لبحث الأزمة، مؤكدًا مساندة الفنانين للشعب السورى فى أزمته الحالية، وأنه تم الاتفاق بينه وبين عدد من الفنانين على جمع تبرعات للشعب السورى، والوقوف بجانب البلد من خلال هذه التبرعات، والعمل على أرض الواقع، بعيدًا عن الاكتفاء بالأغانى والشجب والتنديد، فسوريا تحتاج إلى مساندة حقيقية من كل فرد وليس بالكلام فقط.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ 6 أيام

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ أقل من شهر

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

الآن

كيف تناولت الصحف العربية العدوان الثلاثى على سوريا؟

محللون يكشفون سر الضربة المحدودة على سوريا

أول رد من «دفاع النواب» على الضربة الثلاثية لسوريا

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

الأكثر قراءة

«قائمة شرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

أول صورة للمجند محمود عماد شهيد الهجوم الإرهابى بسيناء

ننشر صورة الملازم أول وليد صديق أحد شهداء سيناء

ألبومات الصور

مركز الإبداع الفنى بدمنهور يحتفل بيوم اليتيم

إطلاق فعاليات مبادرة «من أجلك» بجامعة دمياط

«سكرتير عام المنوفية» يعلن البدء الفعلي لنقل مقلب أبوخريطة

أزهر جنوب سيناء تطلق «دوت نت» لمعلمى الحاسب الآلى

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة شرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

ننشر صور 3 من شهداء الهجوم الإرهابي بسيناء

أول صورة للمجند محمود عماد شهيد الهجوم الإرهابى بسيناء

ننشر صورة الملازم أول وليد صديق أحد شهداء سيناء

كشكول

تعرف على أبرز أسئلة نواب البرلمان لوزير التعليم بشأن النظام الجديد

غدا.. مؤتمر "آفاق جديدة فى البحوث الصيدلية" بجامعة الزقازيق

نكشف تفاصيل الأزمة بين معلميين ونقابة المهن التعليمية

جابر نصار: ستبقى سوريا وستعود العراق وليبيا وفلسطين

متحدث جامعة الأزهر: تنامي الكراهية الدينية يُهدِّد البشرية جمعاء

الأمصار

السيسي يصل إلى الدمام للمشاركة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية

السيسي يصل إلى الدمام للمشاركة في القمة العربية

الكويت تحفظ الأثار بدفنها في الرمال

ألمانيا ترفض المشاركة في العملية العسكرية بسوريا

بالمواعيد.. وصول رؤساء الدول للمشاركة في القمة العربية بالسعودية

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك