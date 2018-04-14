مجد القاسم: سوريا تحتاج إلى مساندة حقيقية

قال المطرب السورى مجد القاسم إنه يمر بأصعب حالاته فى الوقت الحالى، وإن قلبه يعتصر ألمًا على سوريا وشعبها، منددًا بالعدوان الثلاثى من أمريكا وفرنسا وبريطانيا.



وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: ما أشبه الليلة بالبارحة، فالأمريكان يحاولون السيطرة على العالم من خلال الادعاءات الكاذبة للتدخل فى شئون البلاد العربية، ويذكرنى هذا العدوان بالعدوان الثلاثى على مصر، وتدمير الأمريكيين للعراق.



وأكد «القاسم» أن هناك اتصالات بشكل موسع بينه وبين عدد من الفنانين والمطربين السوريين فى مصر وخارج مصر لبحث الأزمة، مؤكدًا مساندة الفنانين للشعب السورى فى أزمته الحالية، وأنه تم الاتفاق بينه وبين عدد من الفنانين على جمع تبرعات للشعب السورى، والوقوف بجانب البلد من خلال هذه التبرعات، والعمل على أرض الواقع، بعيدًا عن الاكتفاء بالأغانى والشجب والتنديد، فسوريا تحتاج إلى مساندة حقيقية من كل فرد وليس بالكلام فقط.