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عالم
السبت 14/أبريل/2018 - 01:31 م

إسرائيل تحتجز المشاركين في مؤتمر بيت المقدس وتخضعهم للتحقيق

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2128282

احتجزت السلطات الإسرائيلية، في مطار اللد، صباح اليوم السبت، مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع، الذي انعقد في مدينة رام الله، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن ريناتا فايزوفا، من جمهورية كازاخستان قولها إنها تعرضت لجلسات تحقيق استمرت لساعات، شملت عدة تساؤلات حول سبب مشاركتها في المؤتمر، ومعاملة قاسية ومستفزة.

وذكرت فايزوفا، وهي رئيسة دائرة العلاقات الدولية في جامعة القانون والعلوم الإنسانية في كازاخستان، أنها تواصلت مع سلطات بلادها حول المعاملة السيئة التي تعرضت لها من قبل شرطة الاحتلال، وطالبت باتخاذ إجراء حازم حول عدم احترام إسرائيل رعايا هذه الدول، لا سيما وأنها تحمل جواز سفر روسيا، ودخلت إلى فلسطين بالطرق الرسمية والقانونية.

وأضافت: إن سلطات المطار تتعمد الإساءة لكل المشاركين في المؤتمر، بغض النظر عن الجنسيات والدول التي جاءوا منها، ولا تقيم وزنا للقانون الدولي والعلاقات بين الدول، وتتعامل معهم كأعداء، وتسعى لمعاقبتهم كي لا يعودوا إلى فلسطين مرة أخرى.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعادت، يوم الثلاثاء الماضي، وفود أكثر من أربعين دولة من مختلف قارات العالم، ومنعتهم من الدخول إلى دولة فلسطين للمشاركة في فعاليات مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع، الذي عقد تحت عنوان «القدس عاصمة دولة فلسطين».

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