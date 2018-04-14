توزيع جوائز «مبدعى المستقبل» بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس خلال عطلة نهاية الأسبوع، تضمنت ورشًا للفنون التشكيلية، وختام مسابقة مبدعي المستقبل، وعرضًا مسرحيًا ودورة تدريبية، حيث عقد الفرع ورشة فنون تشكيلية من البيئة بالمكتبة العامة في قصر ثقافة السويس، بحضور طلاب من مدرسة الجهاد ومدرسة السويس الصناعية بنات.



كما أقام الفرع حفل تكريم وتوزيع الجوائز على الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل «كاتب ورسام»، بالتعاون مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها فقرة إنشاد ديني، واسكتشات، وفقرة راب عن الأم، إلى جانب فقرة غنائية بعنوان «تحيا مصر»، وفقرة للشعر الغنائي، أعقبه اسكتش يا سويس لمدرسة مصطفى مشرفة، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين، وتشكلت لجنة تحكيم أعمال المسابقة من قباري البدري، علاء حراز، ووائل عيد.



وفي إطار احتفالات الفرع بيوم اليتيم، نظمت إدارة الثقافة العامة بالفرع محاضرة بمكتبة الطفل بعنوان «كفالة اليتيم»، تحدث فيها أحمد العصرة، بحضور طلاب مدرسة السلام الابتدائية، عرف خلالها اليتيم، وأوضح شروط الكفالة وفضلها ودور الدولة والمجتمع في رعايته.



كما تواصل فرقة بيت ثقافة فيصل المسرحية تقديم العرض المسرحي «كاسك يا وطن» بمسرح قصر ثقافة السويس، الذي يستمر حتى 17 أبريل الحالي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول مشكلات الإنسان العربي، العرض تأليف محمد الماغوط، إخراج أحمد صبري، صوت محمد رمضان، إضاءة كامل عبدالعزيز كامل، تنفيذ ديكور أحمد عبدالبارى، ومساعد مخرج سامح شبل.



وفي إطار الدورات التثقيفية، يستكمل الفرع فعاليات دورة الثقافة الإسلامية، التى تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ضمن برنامج رئاسة الجمهورية لمكافحة الإرهاب، حيث حاضر في اليوم الثالث د. أسامة السيد على، أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية بكلية الآداب جامعة قناة السويس، الذي ألقى محاضرتين، الأولى بعنوان «قراءات نقدية للتاريخ الإسلامى»، والأخري بعنوان «نقاط مضيئة في التاريخ الإسلامى.. التراث العلمى»، في قاعة نادى الأدب قاعة كامل عيد رمضان بقصر ثقافة السويس، وتستمر فعالياتها حتى 23 أبريل الجاري.