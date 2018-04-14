القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 01:29 م

«المالية»: استخدام 13500 «لاب توب» فى ميكنة الموازنة

وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
dostor.org/2128279

كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة المالية، عن الأعمال التى تم تنفيذها لتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، التى جاء على رأسها تشكيل اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ بقرار وزير المالية رقم 1652017، وتم تطوير البنية التحتية من خلال تحديث مركز المعلومات والخوادم والشبكات المؤمنة، وتم رفع سعة خطوط الربط الخدمة المختلفين te data – orange – Vodafone.

وتم ربط مركز معلومات وزارة المالية بخط ألياف ضوئية لضمان سرعة وجودة تشغيل المنظومة، وتم التعاقد وبدء التنفيذ فى إنشاء شبكة اتصال لكافة الوحدات الحسابية مع مركز معلومات المالية من خلال شركة تي إى داتا، وتم تدريب عدد 700 مدرب من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب العاملين بالوحدات الحسابية بجميع قطاعات الدولة، وتشغيل مركز بيانات بديل مؤمن ومشفر بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الكومى لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى مركز معلومات وزارة المالية لضمان استدامة تقديم الخدمات.

كما تم توريد 13500 جهاز لاب توب للوحدات الحسابية لتفعيل نظام المالية الحكومية، وتدريب 11 ألف موظف حكومى كمستخدم للمنظومة، وتم تقديم الدعم الفني من خلال 50 مهندسًا في جميع المحافظات وشبكة مغلقة للتواصل بين الوحدات الحسابية ومركز الدعم الفني من خلال 2500 هاتف محمول،
وفي أغسطس 2017 بلغ عدد الوحدات الحسابية التي تم تفعيلها 353 وحدة، وفى مارس 2018 بلغت 2612 وحدة، وتم تدريب 49849 موظفًا على المنظومة.

وتستهدف شبكة المالية الحكومية إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، والإدارة الجيدة للدين العام، والعمل على تحقيق الشمول المالى.

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