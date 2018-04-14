«أمن الجيزة» يضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب بأوسيم، بسبب خلافات سابقة علي مشروبات خاصة بمقهي ملك المتهم، وضبط 3 من المتهمين بإشعال النار بمنزل القاتل.



تلقي مركز شرطة أوسيم بلاغًًا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإشعال عدد من الأشخاص النار بمنزل القاتل، وحظيرة ماشية خاصة به.



وبإجراء التحريات، وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، بقتل المجني عليه، كما تم القبض على 3 من المتهمين بإشعال النار بالمنزل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.