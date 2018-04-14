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عالم
السبت 14/أبريل/2018 - 01:26 م

الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الظهران لحضور القمة العربية

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
منار أحمد
dostor.org/2128273

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، صباح اليوم السبت، إلى مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية في دورتها الـ29.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فمن المتوقع أن يحضر «ولد عبدالعزيز» خلال زيارته للسعودية تمرين «درع الخليج» العسكري.

ويرافق الرئيس الموريتاني إلى السعودية وفد رفيع المستوى من بينهم وزير الشئون الخارجية والدفاع ومدير الديوان، ومساعد قائد الأركان العامة للجيوش، ومندوب موريتانيا، والسفير الموريتاني في الرياض.


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