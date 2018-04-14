هل رأى النبى ربه فى «الإسراء والمعراج»؟

هل رأى النبى ربه في «الإسراء والمعراج»؟.. سؤال يطرح نفسه على استحياء في كل عام مع حلول هذه المعجزة العطرة، فهناك فريق من العلماء ذهب إلى أن النبى صلي الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا العين، بينما ذهب فريق آخر إلى أن النبي صلي الله عليه وسلم لم ير إلا نورًا في السماء.



«الدستور» طرحت هذا السؤال الشائك على الداعية الإسلامية أمانى الليثي، لتتعرف من خلالها على القول الفصل.



الرؤيا ثابتة بالقلب والعين.

تقول الداعية الإسلامية أمانى الليثي، إن العلماء اتفقوا على أن رؤية النبي لربه ثابتة بإجماع الفقهاء والمذاهب، ولكن الاختلاف في كيفية الرؤية هل هي بعينه أم بقلبه؟ ،وعلى هذا انقسم العلماء إلى فريقين، الأول يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج رأى العين، وهذا مروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى أيضًا عن الإمام أحمد، يقول بن عباس في قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا) قال: هى رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به، وهو نفس ما استدل به الإمام أحمد فى مسنده.

وجاء في صحيح مسلم من حديث أبى ذر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال: «نور أنى أراه».



وهنا اختلف العلماء في تفسير كلمة «أنى» على قولين، الأول حمل على أن النبى رأى ربه وكلمة أنى أى «نور أينما أراه» أى كلمت نظرت إلى ربى وجدته نورا.



أما الفريق الثانى فقد فسروا «أنى» بأنها تعنى كيف؟ أى: نور كيف أراه؟ وهذا الفريق ينفي رؤية النبي لربه عيانًا برؤيا البصر.



كما تمسك الفريق الأول المؤيد لرؤية النبي لربه بظاهر الآية الكريمة في سورة النجم: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ».



الرؤية بالقلب

وتستكمل الداعية الإسلامية أماني الليثي فتقول: هناك فريق آخر من العلماء ذهب إلى أن الله رأى ربه بقلبه فقط، ولم ير بعينه إلا نورا، وهذا هو الذي عليه أغلب العلماء واستندوا فى ذلك إلى مجموعة من الأدلة ومنها، قول السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت لمسروق لما قال لها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعرى مما قلت، ثم قالت: مَن حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب.



ومنها قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم) حيث ذهب هذا الفريق في تفسير هذه الأية إلى أن نبينا بشر ولا يمكن لبشر أن يكلم الله إلا من وراء حجاب.



وهو نفس ما ورد في الآية الثانية: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُؤْمِنِينَ).



كما استند هذا الفريق إلى عدد من الأدلة الواردة في السنة النبوية، ومنها حديث سيدنا أبى ذر في صحيح مسلم لما سئل النبى صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه يعنى النور حجاب يمنعني من رؤيته كيف أراه.



وحديث أبى موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه).

