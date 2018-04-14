أول صورة للمجند محمود عماد شهيد الهجوم الإرهابى بسيناء

حصل "الدستور" على صورة المجند البطل محمود عماد، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه اليوم، على أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بوسط سيناء.



كان العقيد تامر محمد الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن القوات تمكنت، اليوم، من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، مكونة من 14 فردًا منهم عدد 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة، ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط و«RBJ»، اقتحام أحد معسكرات القوات بمنطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر.



وأضاف «الرفاعي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، تمكنوا من منع الإرهابيين من اقتحام المعسكر واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، وعددهم 14 فردًا، حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، ونتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة، وإصابة 15 فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا.



