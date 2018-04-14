«القصير»: 45 مليار جنيه حجم الودائع بالبنك الزراعى

كشف السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، عن ارتفاع إجمالي حجم الودائع لدى البنك ليصل إلى 45 مليار جنيه.



وقال "القصير"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك إقبالًا من العملاء على الإيداع بالبنك، في ظل حرص البنك على اتباع النظم الحديثة.



وأضاف أنه يتبع خطة التطوير وإعادة الهيكلة، التى يتم تنفيذها حاليا تحت إشراف البنك المركزى المصرى، لذا أطلق البنك لعملائه المحفظة الإلكترونية بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، لتقديم خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وهى خطوة تستهدف تحقيق الشمول المالى، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم شرائح العملاء من الشباب والمرأة.