أبرزها «بي 1 لانسر».. 3 مقاتلات شاركت في قصف سوريا

شنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هجومًا صاروخيًّا فجر اليوم- على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سيطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.



وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، تصدت منظومة الدفاع الجوي السورية لها، وأسقطت معظمها.



وترصد"الدستور"أبرز المعلومات عن الطائرات التي شاركت في الضربات، وهي من طرازات "ميراج" فرنسية، و"تورنادو" بريطانية و"قاذفات بي-1 لانسر" الأميركية.



"ميراج الفرنسية"..



طائرة مقاتلة متعددة المهام، من الجيل الرابع، أحادي المحرك، من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية، تم تصميمها في أواخر السبعينات من القرن الماضي، صنعها داسو افياسيون، وهي متواجدة لدى 8 دول، وصنع منها أكثر 600 قطعة.



تحتوي الطائرة على مدفعين 30 مم، و4 صواريخ جو-جو من نوعى "Magic II" و"Super 530D" أو 4 من نوع "MBDA MICA".



"تورنادو"..



مقاتلة متعددة المهام، تعمل كـ"مُطاردة" و"قاذفة"، وهي من إنتاج أوربي مشترك، وتتكون من محركين نفاثين، ويوجد على أجنحتها نقاط تعليق، تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الصواريخ "الطوافة والهجوم الأرضي"، وتعمل في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1982، ويوجد منها نسخة بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.



تصل سرعة الطائرة- ذات المحركين- 990 ميل في الساعة، والمدى القتالي لها 863 ميلا، وحمولتها تزيد عن 18 ألف طن- بحسب المهمة الموكلة لها-، كما أنها مزودة بصواريخ مضادة للرادار "الإشعاعات"، وقنابل "بيفواي" المُسيَّرة بآشعة ليزر، وصواريخ "صقر البحر" المضادة للسفن، إضافة إلى صواريخ "جو-جو".



"قاذفات بي 1 لانسر"..

هي قاذفة قنابل استراتيجية، تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية، بدأ تصميم الطائرة لتكون قاذفة نووية، لكن تم تحويلها لعادية منذ تسعينات القرن الماضي، ويمكنها أن تحلق بسرعة 1.2 ماخ، ويمكنها أن تحلق على ارتفاع يزيد عن 9 آلاف متر.



تحتوي على 3 مخازن داخلية و8 نقاط تعليق خارجية، حيث يمكنها حمل 8 صواريخ جوالة، مداها 1500 كم، من طراز ALCM، و24 صاروخا موجهة قصير المدى من نوع SRAM، مداها 200 كم، بالإضافة الى 24 قنبلة نووية، كما يمكنها حمل خزانات وقود إضافية على الأجنحة.