القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 12:16 م

مصادر بـ«الاتصالات»: 4 تحالفات تتنافس على «كعكة ميكنة الصحة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2128119

كشف مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن التحالف الفائز بتنفيذ المشروع التجريبي للتأمين الصحي الجديد خلال أسبوعين، مؤكدًا أنه يتم تقييم العروض المالية والفنية المقدمة للمشروع بالتعاون بين وزارت الاتصالات والصحة والمالية.

وقالت "المصادر" التي رفضت نشر أسمائها في تصريحات لـ"الدستور" إن مشروع التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد سيشمل عدد 750 ألف مواطن، وستتم ميكنة جميع المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص والعام وربطها بشبكة حديثة وإنشاء قواعد بيانات موحدة للمواطنين، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومراكز صحة المرأة والمراكز الصحية الأخرى.

وتوقع أن تصل حجم الاستثمارات المشروعة للتأمين الصحى ببورسعيد بين 150 و200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان مناقصة للمرحلة الأولى بعد نجاح تجربة بورسعيد التى ستشمل محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى بورسعيد.

وأشارت المصادر إلى أن التحالفات الأربعة تضم تحالف "دلة البركة" بقيادة رجال الأعمال والمستثمر السعودي صالح كامل، والتحالف الثاني تحالف "جى إى تي"، مجموعة مستثمريين إماراتيين ومصريين، والتحالف الثالث بقيادة شركة الكان للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال خالد نصير مع ٥ شركات أخرى، أما التحالف الرابع فهو يضم ٧ شركات بقيادة شركة نظم التكنولوجيا المتكاملة ويضم: "راية القابضة، وتلي تك، وسيستل، ودي إم سي، وإتلكم، وأكت، وسي".

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