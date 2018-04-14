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السبت 14/أبريل/2018 - 12:09 م

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبى السنوى للأنف والأذن والحنجرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2128107

تنظم القوات المسلحة المؤتمر الطبي السنوي الثالث عشر للأنف والأذن والحنجرة، تحت رعاية إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية والمركز الطبى العالمى، وبالتعاون مع أقسام الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية، والذى يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من أساتذة ورؤساء الأقسام والخبراء الأجانب.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية، وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية.

ويلقى المؤتمر الضوء على الإمكانيات المتاحة فى هذا التخصص بالمركز الطبى العالمى والمجمع الطبى بالجلاء والمجمع الطبى بالمعادى وكوبرى القبة والمستشفى الجوى التخصصى من خلال المناقشات العلمية.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل لمناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول أحدث الأبحاث الطبية وطرق العلاج فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة وزراعة القوقعة وأمراض النوم، كما يناقش المؤتمر أحدث ما وصلت إليه الأبحاث الطبية فيما يخص أمراض التخاطب والسمع والاتزان إلى جانب إقامة دورات تدريبية للأطباء بالأكاديمية الطبية العسكرية.

حضر المؤتمر نخبة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة بالجامعات المصرية، وعدد من الخبراء بالدول العربية والأجنبية.

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