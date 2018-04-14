تحرير 1109 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطريق الزراعى، والطرق العامة والفرعية.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير مرور القليوبية، يفيد بتحرير 1109 مخالفات مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، منها تحرير 89 مخالفة انتظار خاطئ، وتحصيل 7800 جنيه، وسحب 165 دراجة نارية، فى حملة مرورية بالطريق الزراعى والطرق العامة والفرعية.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.