المفوضية الأوروبية: استخدام «الكيماوى» غير مقبول تحت أى ظرف

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم السبت، أن استخدام الأسلحة الكيماوية غير مقبول تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئولية تحديد المسئولين عن أي هجوم بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم.



وقال «يونكر»، في بيان للمفوضية نشره الموقع الإلكتروني لها اليوم: «إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نفذوا الهجوم العسكري المنسق ردًا على الاعتداء الشنيع الذي شنه النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على المواطنين في الدوما في 7 أبريل الجاري».



وأضافت المفوضية، في بيانها: «أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد المواطنين، إلا أنها يجب أن تكون الأخيرة».



وتابعت: «بينما تدخل سوريا عامها الثامن من الصراع، فإنها في حاجة ماسة لهدنة دائمة تحترمها جميع الأحزاب لتمهد الطريق لتحقيق حل سياسي تفاوضي من خلال عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في سوريا إلى الأبد.. فبعد المعاناة التي تحملوها لا يستحق الشعب السوري أقل من ذلك».



