تحرير 25 محضرًا تموينيًّا فى حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين بالقليوبية، من شن حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية، لضبط المخالفين؛ حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من جشع التجار.



أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا تموينيّا بشأن عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومصانع ومحلات دون ترخيص، وانتهاء صلاحية.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد خالد المحمدي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بشن حملة تموينية مكبرة في جميع مدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار، و15 محضرا بعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر إدارة محلات دون ترخيص.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.