مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك «خالد بن الوليد 2018»

غادرت عناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2018"، والذي تستمر فعالياته لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.



ومن المقرر وصول العناصر المشاركة إلى قاعدة عيسى الجوية بمملكة البحرين تمهيدًا لتنفيذ فعاليات في التدريب، الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة.



ويأتي التدريب في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين وصولًا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.