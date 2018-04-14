«التصديرى للسلع الهندسية»: بعثة تجارية لـ«كوت ديفوار» أول مايو

ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية بعثة تجارية لـ"كوت ديفوار"، في الفترة من 1 إلى 5 مايو المقبل، إذ تستهدف البعثة التجارية فرصًا تصديرية لعدد من القطاعات المهمة التي تستند في المقام الأول إلى خطة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بدعم الصادرات المصرية 2020، بالإضافة إلى أن البعثة تأتي بعد دراسة كاملة للسوق الإيفوارية والتأكد من وجود عدد من الفرص التصديرية.



وأكد المجلس في بيان له، أن القطاعات التي تشارك في البعثة التجارية لـ"كوت ديفوار" مطلع مايو المقبل يأتي على رأسها؛ الأجهزة المنزلية والكهربائية - الصناعات الكهربائية والإلكترونية - الطلمبات والمراجل والمحركات - وسائل النقل المختلفة - الآلات والمعدات - مع وجود فرص لقطاعى الكابلات والآلات الزراعية".



وأشار المجلس إلى أنه دعا الشركات الهندسية للانضمام للبعثة على أن يكون آخر موعد للانضمام يوم الإثنين 16 أبريل 2018.



يذكر أن البعثة تأتي بعد نجاح البعثة التجارية لـ"غانا" أكتوبر الماضي، فيما يقدم المجلس خلال البعثة المقبلة لـ"كوت ديفوار" دعمًا خاصًّا لأعضائه، فيما يُجهز المجلس خلال البعثة التجارية المرتقبة عددًا من اللقاءات الثنائية المتخصصة مع الشركات والجهات المقابلة لهم فى السوق الإيفوارية.



