جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من العطور ومستحضرات التجميل

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهرب جمركى لكمية من العطور ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى بمجمع الوارد برئاسة عبدالرازق على مدير المجمع تم الاشتباه فى الراكب المصرى "أ. ر. م" مالك سيارة تريبتك قادمة من السعودية.



وتم تشكيل لجنة من هيثم أبو النجا ومحمد عفيفى ووائل الشريعى وفخرى محمد ومحمود حمدان تحت إشراف محمد يحيى مدير تفتيش الركاب لمعاينة السيارة إذ تبين وجود كمية من العطور ومستحضرات التجميل مخبأة داخل بدن السيارة وأسفل السيارة بمكان الإستبن، وبلغت التعويضات المستحقة 415 ألف جنيه.



قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.



