أول تعليق لبشار الأسد بعد القصف الثلاثى على سوريا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، جاءت بعد أن أدرك الغرب أنه فقد السيطرة والمصداقية في الصراع الراهن.



وأضاف «الأسد»: «إن العدوان لن يزيدنا إلا إصرارا على محاربة الإرهاب وسحقه».



وشنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر اليوم السبت، هجومًا صاروخيًّا على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سوف يطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل الغارات التي شنتها فجر اليوم على سوريا.