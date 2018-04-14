دورة تدريبية عن مبادئ الميثاق الأخلاقى بجامعة سوهاج

نظمت لجنة مكافحة الفساد المالى والإدارى بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، دورة تدريبية، بالتعاون مع هيئة الرقابه الإدارية، لتدريب طلاب الجامعة على أسس ومبادئ الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.



وقال رئيس الجامعة، إن لجنة مكافحة الفساد المالى والإدارى تهدف من ذلك عمل حراك فكرى داخل الجامعة، للتوعية بالميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، حيث إنه الركيزة الأساسية التى يجب أن يتخلق بها طلاب الجامعات المصرية، ويضعونها نصب أعينهم لإرساء قواعد المعاملات والأخلاق داخل الحرم الجامعى وفى المجتمع.



وذكر الدكتور عمر الحادي بكلية العلوم والعضو بلجنة مكافحة الفساد المالي والإداري بالجامعة، أن هذه الدورة التدريبية هي الأولى من نوعها؛ حيث تم تدريب 50 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، على أسس ومبادئ الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى أنه قد تم اختيار بعض من المشاركين المتميزين، ليقوموا بتوعية وتدريب الطلاب على مستوى الجامعة، بهدف معاونة اللجنة في نشر الميثاق الأخلاقى.



يذكر أنه أشرف على تلك الدورة، الدكتور أحمد محمد سليمان، عميد كلية العلوم بالجامعة، الدكتور خالد عقيلى، المستشار محمد فوزى، الدكتور عمر الحادى، الأعضاء بلجنة مكافحة الفساد المالي والإداري في الجامعة.