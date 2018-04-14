القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
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نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

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05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
مصر
السبت 14/أبريل/2018 - 11:55 ص

«والى»: انخفاض نسبة تعاطى سائقى الحافلات المدرسية للمخدرات لـ3.7%

والي
والي
ولاء جمال
dostor.org/2128068

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي مديريات التضامن فى المحافظات، وكذلك السائقين العاملين بالمديريات بجانب الكشف على العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي، ودور التأهيل بالوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وأضافت والي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الصندوق حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 3429 سائقًا للحافلات المدرسية، لافتة إلى، انخفاض نسبة التعاطي لـ3.7% بعدما كانت 12 % عام 2014، وكذلك تم الكشف على 47557 سائقًا مهنيًا على الطرق السريعة والداخلية، وبلغت نسبة القيادة تحت تأثير المخدرات 12%، بعدما كانت 24% عام 2014.

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«التضامن»: انخفاض نسبة القيادة تحت تأثير المخدرات إلى 12%

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