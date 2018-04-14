«والى»: انخفاض نسبة تعاطى سائقى الحافلات المدرسية للمخدرات لـ3.7%

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي مديريات التضامن فى المحافظات، وكذلك السائقين العاملين بالمديريات بجانب الكشف على العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعي، ودور التأهيل بالوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات.



وأضافت والي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الصندوق حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 3429 سائقًا للحافلات المدرسية، لافتة إلى، انخفاض نسبة التعاطي لـ3.7% بعدما كانت 12 % عام 2014، وكذلك تم الكشف على 47557 سائقًا مهنيًا على الطرق السريعة والداخلية، وبلغت نسبة القيادة تحت تأثير المخدرات 12%، بعدما كانت 24% عام 2014.

