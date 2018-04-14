«الصحة»: اكتشاف 9500 مريض بالضغط و44 ألف مريض بالسمنة

كشف الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، عن نتائج حملة المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية " السكر، والضغط، والسمنة" منذ انطلاقها فى الأول من أبريل الجاري بمحافظات الجمهورية.



وأوضح في تصريح لـ"الدستور"، أن فحص المترددين على القوافل فى المحافظات أثبت إصابة 4900 مريض بالضغط المرتفع، و3000 مريض معرضين للإصابة بالسكر، و2900 مريض بالسكر.



وتابع: بالنسبة لفحص الوزن، أظهرت النتائج إصابة 970 شخص بالنحافة و23200 وزن طبيعى و15000 شخص مصاب بوزن زائد، و15700 شخص مصابون بالسمنة، و4800 شخص مصابون بالسمنة المفرطة.



وقال الشاذلي، إن عدد المترددين على مراكز طب الأسرة للوحدات الصحية بلغ 58200 شخص، أظهرت النتائج إصابة 4600 شخص بالضغط المرتفع، و3200 معرضين للإصابة بالسكر، و2800 مصابون بالسكر.



وأضاف أنه بالنسبة للوزن، أظهرت النتائج إصابة 920 شخص بالنحافة، و16800 لديهم وزن طبيعى، و15400 لديهم وزن زائد، و18700 شخص مصابون بالسمنة، و5000 مصابون بالسمنة المفرطة.