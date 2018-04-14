«حزب الله»: العدوان الثلاثى على سوريا تأييد لعصابات القتل

دان حزب الله بأقصى شدة العدوان الثلاثي "الأمريكي-البريطاني-الفرنسي" على سوريا، مؤكدًا أنه انتهاك صارخ للسيادة السورية.



وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله، بأن العدوان هو استكمال واضح للعدوان الإسرائيلي على سوريا، ويمثل تأييدا صريحا ومباشرا لعصابات الإجرام والقتل والإرهاب التي طالما رعاها ومولها ووفر لها أسباب الدعم المادي والسياسي والإعلامي، وتدخل لنصرتها كلما انهزمت أبطال الجيش العربي السوري في الميدان.



وأكد أن الأسباب والمبررات التي استند إليها أهل العدوان الثلاثي الجديد، هي أسباب واهية لا تستقيم أمام العقل والمنطق، وتستند إلى مسرحيات هزلية فاشلة، أمروا هم بإعدادها وتسخيرها في خدمة آلة العدوان المجرم، وتمثل غاية الاستهتار والإهانة بما تبقى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما يسمى بالمجتمع الدولي.



