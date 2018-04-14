القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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فن
السبت 14/أبريل/2018 - 11:51 ص

عروض مسرحية وأنشطة لذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد

عروض مسرحية وأنشطة
الوادي الجديد - محمد احمد
dostor.org/2128062

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة وورشة عمل لطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة صباح غد الأحد بمدينة الخارجة.

أكد صلاح حسان، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، تنظيم ورشة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة، وتتضمن أشغالا يدوية باستخدام خامات البيئة.

أضاف: عرض مسرحية «الفخ » بمركز شباب موط والمسرحية من تأليف الكاتب الفريد فرج، وإخراج أحمد منصور، على مدار الأيام الثلاثة الماضية وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وجرى العرض بحضور لجنة تحكيم من وزارة الثقافة.

وأوضح أن مديرية الثقافة تشارك بفرقة الموسيقى العربية وفرقة الفنون الشعبية في حفل التخرج الذي تقيمه كلية الآداب الأحد المقبل، كما تشارك في حفل التخرج الذي تنظمه كلية العلوم الثلاثاء المقبل.

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