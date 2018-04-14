بلجيكا: نتفهم رد فعل شركائنا بشأن استهداف سوريا

أبدى وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرس، تفهمه رد فعل الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، تجاه سوريا، بعد مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية، مشددًا على أن الوقت قد حان لوضع آليات لمنع تكرار ذلك في المستقبل، وإعادة فتح الحوار.



وقال «رايندرس»- في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «إن الهجوم الكيماوي على المدنيين في سوريا يمثل عملًا وحشيًا وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، لذلك أدرك أنه كان على شركائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الرد على الهجوم الكيماوي الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة دوما السورية».



وأضاف وزير الخارجية البلجيكي: «من الضروري الآن وضع آليات لمنع تكرار ذلك في المستقبل، وإعادة فتح الحوار».

