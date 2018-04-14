الخصوصية فى المزاد.. البيانات الشخصية سلعة موقع التواصل الاجتماعى الرائجة (cross media)

بعد واقعة وصول شركة كامبريدج أنالتيكا لبيانات الملايين من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "عبر تطبيق صممه باحث جامعى، إلا أن ما تم اكتشافه بعد ذلك ان تطبيق الباحث الجامعي كان مجرد واحد من الالاف البرامج التي تستهدف خصوصية مستخدمي أحد أهم واشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم

ومع علم ملايين المستخدمين ان خصوصيتهم عرضة للخطر وان اختراق بياناتهم أصبح أحد وسائل البحث لشركات التسويق وغيرها، سيطرت حالة من الخوف خاصة في جيل الشباب من الجنسين خشية تبادل المعلومات علي هذا الموقع الذى كان يعتبره الكثيرون خصوصا من جيل الشباب ملجأ امن وسريع لطرح مناقشاتهم الخاصة دون خوف ، وخاصة ان هناك أيضا تطبيقات يستطيع من خلالها القراصنة " هاكرز" الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين .



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