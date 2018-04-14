القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

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مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

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04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
تفاعلي الدستور
السبت 14/أبريل/2018 - 11:48 ص

الخصوصية فى المزاد.. البيانات الشخصية سلعة موقع التواصل الاجتماعى الرائجة (cross media)

الخصوصية فى المزاد..
وليد صلاح - أريج الجيار
dostor.org/2128059

بعد واقعة وصول شركة كامبريدج أنالتيكا لبيانات الملايين من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "عبر تطبيق صممه باحث جامعى، إلا أن ما تم اكتشافه بعد ذلك ان تطبيق الباحث الجامعي كان مجرد واحد من الالاف البرامج التي تستهدف خصوصية مستخدمي أحد أهم واشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم
ومع علم ملايين المستخدمين ان خصوصيتهم عرضة للخطر وان اختراق بياناتهم أصبح أحد وسائل البحث لشركات التسويق وغيرها، سيطرت حالة من الخوف خاصة في جيل الشباب من الجنسين خشية تبادل المعلومات علي هذا الموقع الذى كان يعتبره الكثيرون خصوصا من جيل الشباب ملجأ امن وسريع لطرح مناقشاتهم الخاصة دون خوف ، وخاصة ان هناك أيضا تطبيقات يستطيع من خلالها القراصنة " هاكرز" الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين .

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