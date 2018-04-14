القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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حوادث
السبت 14/أبريل/2018 - 11:45 ص

دفاع قتلة «طالب أولكس»: المقصد من الجريمة السرقة فقط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2128057

استمعت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية لمرافعة دفاع المتهمين بقتل طالب بكلية الهندسة، بعد استدراجه لشراء "لاب توب" في النزهة.

ونفى الدفاع قصد موكليه قتل المجنى عليه، مؤكدًا أنه مقصدهما كان السرقة فقط.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق «OLX».

وتبين من التحقيقات، أن الطالب حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بإشهار أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

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