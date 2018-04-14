«الري»: حريق مخازن نجع حمادي بسبب «ماس كهربائي»

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن الحريق الذي شب أمس في بعض أجزاء من مخازن تفتيش قناطر نجع حمادي القديمة، امتد إلى ورش قديمة تابعة للقناطر القديمة بنجع حمادي.



وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه من المرجح حتى الآن أن يكون السبب هو ماس كهربائي، بأحد أعمدة الإنارة، ومن المنتظر تحديد السبب بشكل مؤكد بعد انتهاء التقرير الجنائي عن الحريق.



وفي حصر مبدئي للتلفيات، طالت النيران ورشة النجارة، وهى من الطوب والصاج وبها بعض مستلزمات أعمال النجارة، وغرفة أخرى شاغرة تجاورها، إضافة إلى مخزن به خشب قديم، ولا وجود لأي خسائر بشرية.

