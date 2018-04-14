«جاد»: 60 شركة محلية وعالمية تستعد للاستثمار فى القطاع الصحى

قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مؤتمر الصحة الأول لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان "رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر" يعد نقطة البداية للمشاركة الفعالة للشركات أعضاء الغرفة في المشروعات القومية لقطاع الرعاية الصحية، موضحا أنه يوجد نحو 60 شركة محلية وعالمية تستعد للاستثمار في مشروعات ميكنة القطاع الصحي.



وأضاف "جاد" في تصريحات لـ"الدستور"، أن إصدار الدولة لقانون التأمين الصحي الموحد ولائحته التنفيذية فتح المجال أمام الشركات للاستثمار، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة القطاع الصحي في مصر تحتاج إلى ما بين 60 إلى 80 مليار جنيه سنويا.



وأوضح "جاد" على هامش المؤتمر أن هناك 4 تحالفات تتنافس على مناقصات منظومة تطوير القطاع الصحي تنتظر طرح المشروعات للبدأ في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف خدمة 100 مليون مواطن مصري.